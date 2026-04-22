アパホテルは、アパホテル会員制度を5月1日からリニューアルする。アパホテルブランドへの宿泊により付与する基本ポイント＋ステイタスポイントを同日宿泊分から一律2％アップする。これにより、プレジデント会員の場合、1秒チェックイン利用・提携カード利用ボーナスを含めて最大15％還元となる。ポイント宿泊充当の上限を、従来は1泊1室あたり一律1,000ポイントまでとしていたが、同日予約分以降は宿泊料金に応じて最大3,000ポイ