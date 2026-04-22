愛知県豊橋市の新しい野球場建設に反対する市民団体が、住民監査請求を行いました。 【写真を見る】“新野球場”は津波･液状化リスク高い…市民団体が住民監査請求 愛知･豊橋市｢専門家の意見踏まえて建設｣ 豊橋市では新アリーナ建設に伴い、豊橋公園の野球場がなくなることから、臨海部での球場新設が予定されています。 しかし、建設予定地が津波の「特定避難困難地域」に該当するほか、液状化リスクも高いなどとして市