物価高の中、ゴールデンウィークの旅先にも変化が。訪れたのは約350本のフジが咲き誇る花の楽園、あしかがフラワーパーク。ゴールデンウィークともなれば、1日4万人が来場する人気スポットです。有休などをうまく活用すれば最大12連休にもなる2026年のゴールデンウィーク。皆さん、どんな予定を立てているのでしょうか。30代：おうちでゆっくりしたい。物価も上がってお金がかかるので。埼玉から来た親子：旅行は基本しない。物価