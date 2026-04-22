東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の23日の天気をお伝えします。【天気図】前線を伴った低気圧が九州に近づく見込みです。ただ、低気圧は九州南部の方へ進むため、九州北部には活発な雨雲がかからない見込みです。【天気】22日夜から雨脚が強まり、雨のピークは23日の明け方にかけてとなる見込みです。23日朝も雨が残り、通勤や通学の際も傘の出番となるでしょう。日中は雨が降ったりやんだりを