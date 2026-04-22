4月25日に開幕する春の岡山県高校野球大会の組み合わせが22日、決まりました。 大会には、2025年の秋の岡山県大会ベスト8の8チームと、地区予選トーナメントを勝ち上がった16チーム、合わせて24チームが出場します。 秋の大会で優勝した倉敷商業は2回戦から出場し、岡山朝日と金光学園の勝者と対戦します。準優勝の玉島商業は2回戦で岡山一宮と作陽学園の勝者と対戦します。 2025年夏の岡山県