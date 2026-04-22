日本相撲協会は２２日、東京・両国国技館で大相撲夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の御免祝いを開き、場所前後の日程を発表した。５月１日の両国国技館で行われる横綱審議委員会（横審）による稽古総見は、一般に無料公開される。１５日間の入場券は既に完売。▽４月２７日新番付発表▽２８日力士会▽５月１日横審稽古総見、新弟子検査▽８日取組編成会議、野見宿禰（のみのすくね）神社例祭▽９日土俵