オリーブ牛と季節野菜の鉄板焼き香川・愛媛せとうち旬彩館 提供 香川県と愛媛県が共同運営している東京・新橋のアンテナショップ「香川・愛媛せとうち旬彩館」の改装工事が終わり、4月24日にリニューアルオープンします。 2階の飲食店「かおりひめ」は昼営業（午前11時～午後3時）と、夜営業（午後5時～午後10時）になり、しまなみ海道のSAで鯛めしなどを提供している愛媛県今治市の瀬