小豆島フェリー 高速艇 中東情勢の悪化で影響が出ています。香川県の小豆島フェリーは2026年5月16日から高松と小豆島を結ぶ高速艇を減便します。 四国運輸局が、22日付で減便を認可したのは、高松港と小豆島の土庄港を結ぶ高速艇です。これまで1日15往復していましたが、5月16日から1日8往復に減便します。 小豆島フェリーによりますと、燃料となる軽油の価格が2026年3月ごろから急騰し、中東情