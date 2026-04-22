香川ファイブアローズの公開練習22日 プロバスケットボールB3のレギュラーシーズンで1位を獲得した香川ファイブアローズ。24日から始まるプレーオフに向けて練習に熱が入ります！ 高松市で練習に励むのは、レギュラーシーズン2025-26でチーム史上最多の25連勝を記録し、1位となった香川ファイブアローズです。 22日の練習では、24日開幕のプレー