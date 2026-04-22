タラバガニの弁当大北海道展岡山髙島屋 北海道のグルメを集めた物産展が22日、岡山市のデパートで始まりました。 こぼれ落ちるイクラに。北海道産牛肉のヒレやサーロインを楽しめる弁当。 岡山髙島屋で始まった「大北海道展」です。魚介類や野菜、スイーツなど北海道のグルメを販売していて、期間中、初出店の5つの店を含む60店が並びます。 「札幌かに工房」の「根室産