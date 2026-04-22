早島町役場 岡山県早島町の中学校で学校給食が原因の集団食中毒が発生しました。備中保健所は中学校の調理場を3日間の業務停止にしました。 岡山県によりますと、中学校から20日、「生徒36人が嘔吐、下痢、発熱などの症状があり欠席している」と保健所に連絡がありました。 保健所が調べたところ、4月16日と17日に給食を食べた生徒と教職員のうち、72人が腹痛や嘔吐、下痢などの食中毒症状を訴えました。 保健所は、