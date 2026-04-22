全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代々木公園のカフェビストロ店『mimet（ミメ）』です。熱伝導率のよい南部鉄器でおいしさをギュッパティスリーや専門店の味もいいけれど、なんというか心がほっこりしちゃうのが、カフェビストロのひと皿だったりする。『mimet』の南部鉄器のデザートなんて、まさにそう。とりわけ寒い時期に老若男女を虜にしているのが、りんごパイ。