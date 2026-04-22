COODは4月17日に、自律型AIエージェント「OpenClaw」を活用した、人間の介入を一切排除した完全自動運営のAIネイティブ・ニュースサイト「AI Picks」を公開した。●元TikTok社員が起業人間の介入を一切排除「AI Picks」は、「TikTok」を運営するByteDanceの元社員である鳥濱尚真氏が、わずか1時間で立ち上げたニュースサイトであり、同サイトのメディア運営チームに人間は1人も存在せず、業務はすべてAIエージェントが行って