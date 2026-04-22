一般住宅からスタッドレスタイヤを盗んだ疑いで22日午後、鶴岡市の47歳の男が警察に逮捕されました。窃盗の疑いで22日午後3時10分ごろに逮捕されたのは鶴岡市に住む住所不定の無職の男（47）です。鶴岡警察署の調べによりますと無職の男は今月5日午前11時ごろ鶴岡市外内島の一般住宅からアルミホイール付きのスタッドレスタイヤ2本（時価合計約2万円相当）を盗んだ疑いです。