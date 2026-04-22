Image: GIZMODO US Gucciのスマートグラス、期待はしちゃう。ロイター通信によると、Google（グーグル）が高級ブランドGUCCI（グッチ）と提携したAndroid XRグラスをリリースすることを発表しました。最近ではMetaが、Ray-Banやスポーツブランドのオークリー社のスマートグラスを販売していますが、GUCCIグラスはこれに対抗するデバイスになるかも。今回のコラボは、GUCCIのルカ・デ・メオ氏