【モデルプレス＝2026/04/22】7月25日、7月26日、8月1日、8月2日に大阪・舞洲スポーツアイランドにて開催される「ジャイガ」ことOSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVALより、第5弾となる追加アーティスト38組が公開された。【写真】坂道グループら「ジャイガ」出演アーティスト一覧◆「ジャイガ」第5弾追加アーティスト解禁今回解禁されたアーティスト38組は以下の通り。【7月25日】asmi／ACE COLLECTION／川崎鷹也／Conton Candy／35.7／