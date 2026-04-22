ごまのみらい小豆島プロジェクト香川・土庄町21日 ごまの栽培を通じて地域活性化を目指します。「ごまのみらい小豆島プロジェクト」の種まきが21日、香川県土庄町で行われました。 小豆島で創業した「かどや製油」と土庄町、農業団体「小豆島陽当の里 伊喜末」などが2024年から取り組んでいる地域活性化のプロジェクトです。 土庄町の岡野町長や、かどや製油の社員、伊喜末の茺中代表らが畑でごまの種まき