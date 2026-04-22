全国スーパーマーケット協会、日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会が発表した3月総売上高の既存店前年比は0.3％増だった。前年を上回るのは37か月連続。食品トータルが0.2％増と辛うじてクリア。青果が単価ダウンで売上減となったものの、総菜が引き続き好調でカバーした。全店売上高（270社8426店舗）は1兆1104億円、1.8％増。既存店実績をみると、総菜が2.8％増。引き続き弁当・丼・おにぎり・寿