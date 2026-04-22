熊本県内でサッカーに取り組む子どもたちの育成データを活用した取り組みが始まります。熊本保健科学大学と県サッカー協会、熊本フットボールセンターの3者は、サッカーに取り組む育成世代の競技力向上につなげようと包括連携協定を結びました。 この協定はトップレベルの選手になるまでの育成過程データがこれまでほとんどなかったことから取り組みます。県内の小・中学生の育成