世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「カレーパン」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。 【写真を見る】コスパも抜群な総菜パンの定番「カレーパン」5位～1位をイッキ見！ パンとカレーのエキスパートがチェック「カレ