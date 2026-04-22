全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東十条のとんかつ店『とんかつ店みのや』です。食べるほどギュッと魅了される古き良きとんかつ東十条に店を構え66年、常連の中には4世代で利用する人もいる。「郷里に帰るからと、最後に挨拶に来てくれる人もいます」と語る女将さんは実に快活で気持ちよく、実家のような温かさが店内に漂う。名物は創業時から続く「ロースとんかつ