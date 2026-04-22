星野リゾートは22日、ホテル「界 嬉野」を、佐賀県嬉野市で2027年夏に開業すると発表しました。星野リゾートが佐賀県に進出するのは初めてです。場所は嬉野温泉街の近くだということです。星野リゾートは、九州では長崎・熊本・大分・鹿児島に宿泊施設を展開しています。ことし7月には、福岡県初進出となる北九州市の門司港レトロ地区でのホテル開業も控えています。