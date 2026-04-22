＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ事前情報◇21日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞5月7日に開幕する国内公式戦初戦の「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」の出場者が決まり、概要とともに21日に発表された。賞金総額は3000万増額され、1億5000万円（優勝賞金3000万円）。昨年は茨城GCの東コースで行われたが、3年ぶりに西コースでの開催となる。【写真】今年は誰が