¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¤Ë¿½¥¸¥¨¤äº´µ×´Ö¼ëè½¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¡¾Þ¶âÁí³Û¤Ï3000ËüÁý¤Î1²¯5000Ëü±ß¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â3000Ëü±ß¡¡
¡ã¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¡¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ21Æü¡þ°ñ¾ëGCÀ¾¥³¡¼¥¹¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡þ6718¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä5·î7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¹ñÆâ¸ø¼°Àï½éÀï¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¡¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬·è¤Þ¤ê¡¢³µÍ×¤È¤È¤â¤Ë21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï3000ËüÁý³Û¤µ¤ì¡¢1²¯5000Ëü±ß¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â3000Ëü±ß¡Ë¡£ºòÇ¯¤Ï°ñ¾ëGC¤ÎÅì¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¾¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤ÏÃ¯¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¡©¡¡ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¡É¾¡¼Ô¤Îµ·¼°¡ÉÍÑ¤ËµÞ¤¤çºî¤é¤ì¤¿¿¼¤µ1.2?¤Î¥×¡¼¥ë
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢½Ð¾ìÍ½Äê¤Î120¿Í¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Âç²ñ¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»29¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¿½¥¸¥¨¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÂç²ñ3¾¡ÌÜ¤¬¤«¤«¤ë¡£ºòµ¨¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Çº£µ¨³«ËëÀï¤òÀ©¤·¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¸ø¼°ÀïÀ©ÇÆ¤ËÎ×¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºòµ¨¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¡¢Æ±3°Ì¤Î²ÏËÜ·ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÇÔ¤ì¤¿ºòÇ¯Âç²ñ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤¦40ºÐ¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤¤¤¤Ê¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨2ÀïÌÜ¤Î¡ÖÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÇÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢¸½ºß¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¿ûÉö²Ú¤ä¡¢º£µ¨2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÆ±¥é¥ó¥¯£³°Ì¤Î¹â¶¶ºÌ²Ú¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿³Þ¤ê¤Ä»Ò¡¢±ÊÊöºé´õ¡¢¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²ñÍ½Áª²ñ¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤ÈÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤é¡¢½éÍ¥¾¡¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼êÍË¾Áª¼ê¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°Àª¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¡¢´Ú¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÊKLPGA¡Ë¤Ç1¾¡¤òµó¤²¡¢KLPGA¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯60Âæ¤òÃ£À®¤·¤¿¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ä¥¢¡¼1¾¡¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Î¥Î¡¦¥¹¥ó¥Ò¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤«¤é¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¡×¤òÀ©¤·¡¢ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ãæß·ÎÜÍè¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö´Ú¹ñ½÷»Ò¥¢¥Þ¡×¤òÀ©¤·¡¢20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÎÆüËÜÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥ª¡¦¥¹¥ß¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÆüËÜÀª¤Ï15¿Í¡ª ¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡¡½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤¬14.3²¯±ß¤ËÁý³Û¡¡Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï2²¯Ä¶¤¨
18ÈÖ¤Ë¿¼¤µ1.2m¤Î¡È¥×¡¼¥ë¡É¤¬½Ð¸½¡ª¡¡¥·¥§¥Ö¥í¥óÅÁÅý¤ÎÃÓ¥À¥¤¥Ö¤Ï·ÑÂ³¤Ø
Îò»ËÅª·ã¼Ì¡ª À¾¶¿¿¿±û¤ÎÃÓ¥À¥¤¥Ö¤òÆ°²è¤Ç¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡ª
¾Þ¶â¤Ï¡© ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡© ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Þ¤È¤á
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢½Ð¾ìÍ½Äê¤Î120¿Í¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Âç²ñ¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»29¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¿½¥¸¥¨¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÂç²ñ3¾¡ÌÜ¤¬¤«¤«¤ë¡£ºòµ¨¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Çº£µ¨³«ËëÀï¤òÀ©¤·¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¸ø¼°ÀïÀ©ÇÆ¤ËÎ×¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºòµ¨¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¡¢Æ±3°Ì¤Î²ÏËÜ·ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÇÔ¤ì¤¿ºòÇ¯Âç²ñ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤¦40ºÐ¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤¤¤¤Ê¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨2ÀïÌÜ¤Î¡ÖÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÇÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢¸½ºß¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¿ûÉö²Ú¤ä¡¢º£µ¨2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÆ±¥é¥ó¥¯£³°Ì¤Î¹â¶¶ºÌ²Ú¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿³Þ¤ê¤Ä»Ò¡¢±ÊÊöºé´õ¡¢¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç²ñÍ½Áª²ñ¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤ÈÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤é¡¢½éÍ¥¾¡¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼êÍË¾Áª¼ê¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°Àª¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¡¢´Ú¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÊKLPGA¡Ë¤Ç1¾¡¤òµó¤²¡¢KLPGA¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯60Âæ¤òÃ£À®¤·¤¿¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ä¥¢¡¼1¾¡¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Î¥Î¡¦¥¹¥ó¥Ò¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤«¤é¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¡×¤òÀ©¤·¡¢ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ãæß·ÎÜÍè¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö´Ú¹ñ½÷»Ò¥¢¥Þ¡×¤òÀ©¤·¡¢20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÎÆüËÜÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥ª¡¦¥¹¥ß¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ÆüËÜÀª¤Ï15¿Í¡ª ¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡¡½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤¬14.3²¯±ß¤ËÁý³Û¡¡Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï2²¯Ä¶¤¨
18ÈÖ¤Ë¿¼¤µ1.2m¤Î¡È¥×¡¼¥ë¡É¤¬½Ð¸½¡ª¡¡¥·¥§¥Ö¥í¥óÅÁÅý¤ÎÃÓ¥À¥¤¥Ö¤Ï·ÑÂ³¤Ø
Îò»ËÅª·ã¼Ì¡ª À¾¶¿¿¿±û¤ÎÃÓ¥À¥¤¥Ö¤òÆ°²è¤Ç¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡ª
¾Þ¶â¤Ï¡© ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡© ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Þ¤È¤á