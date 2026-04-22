女優の高島礼子が自身のインスタグラムを更新。「舞台の時はしばらくお休み」と記すと、5月9日に初日を迎える「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演『明日の幸福』」を前に「〆のゴルフ」を楽しんだことを投稿した。【写真】ファンも喜ぶ「美人姉妹」の2ショットこの日のラウンドはツアー2勝の女子プロ、原江里菜と一緒だった。高島は明るいブルーのトップスに紺のサンバイザー、原は紺のモックネックに白のキャップをかぶり、仲よく笑