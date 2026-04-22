中谷潤人LAキャンプリポート（第５回）（第４回：井上尚弥戦の勝利へ、中谷潤人が書き記すノートを一部公開名王者が苦しんだメガ・ファイト前でも「ブレない」＞＞）５月２日、東京ドームでの井上尚弥戦が迫るボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人選手。その強さの源泉に迫る話題の書籍『超える中谷潤人ドキュメント』を上梓したノンフィクション作家、林壮一氏による、中谷選手の直前キャンプ密着ルポ、最終回となる第５