東京メトロによりますと、銀座線は浅草駅構内での発煙の影響で現在、一部区間で運転を見合わせています。東京消防庁などによりますと、午前6時21分ごろ、東京メトロ浅草駅で「車両の床下から発煙がある」と運転士から通報がありました。線路内のケーブルから煙が出たということで、すぐ消し止められたということです。けが人はいないということです。この影響で、銀座線は浅草駅から三越前駅までの上下線で運転を見合わせています