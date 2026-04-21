新潟県小千谷市で4月19日、中越地震からの復興を記念し、航空自衛隊のブルーインパルスが展示飛行を披露しました。晴天に恵まれ、多くの人に笑顔と希望を届けていました。 【氏田陽菜アナウンサー】 「開始5分前。会場にはスペースを埋め尽くすほどの多くの人が集まっています。今か今かと空を見上げ、期待が高まっています」 小千谷市で開かれた中越地震の復興記念祭。多くの人が心待ちにしていたのは、航空