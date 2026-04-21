EXILEが、グループ結成25周年の集大成となるライブ＜”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” 〜LDH PERFECT YEAR 2026〜＞を開催することを発表した。本公演は、11月14日(土)、15日(日)にベルーナドーム、12月5日(土)、6日(日)に京セラドーム大阪で開催。これまでの歩みを凝縮した“ベストライブ”として展開される。ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKIに加え、オリジナル