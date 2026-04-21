沖縄県の玉城知事はきょう、先月16日に起きた小型船の転覆事故の現場近くを訪れ、亡くなった2人を追悼しました。名護市・辺野古で先月16日に発生した転覆事故では、修学旅行中だった女子高校生ら2人が死亡しました。玉城知事は事故後初めて現場近くの浜を訪れ、亡くなった2人に花を手向け追悼しました。沖縄・玉城知事：安らかにお休みくださいということと、二度とこのような悲しい事につながらないよう、私たちもしっかり頑張り