今年の「はしか」の感染者数が299人となり、すでに去年1年間の数を上回りました。最も感染者の多い東京にある小学校では、「学年閉鎖」が行われる事態となっています。東京都内にあるクリニック。医師「症状はきのうから熱が出てきた」患者「きのう38.3度くらいあって」こちらの男性が心配しているのは「はしか」の感染について。感染力が非常に強い「はしか」は主に空気感染で広まり、感染すると10日ほどで発熱や発疹の症状が出て