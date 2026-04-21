トランプ政権によるホルムズ海峡の「逆封鎖」が続いている。狙いはどこにあるのか。防衛大学校共同研究員の伊藤隆太さんは「核問題への圧力と説明しているが、トランプ大統領の真の目的は世界のエネルギー調達の秩序を書き換えることではないか。泥沼になるほど米国には都合がいい」という――。写真＝iStock.com／Suphanat Khumsap※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Suphanat Khumsap■トランプの“逆封鎖”は無謀なのか