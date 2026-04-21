【おまけ12】 4月21日 公開 「おまけ12」を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月14日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」の「おまけ12」をサンデーうぇぶりにて公開した。 「おまけ12」では、ドラコの冒険家弁当をユイがぱくつく。ボリューム満点で味も美味。だが、完璧さの裏には恐ろしい副作用が……!? 「裏ダンジョンおくさん」