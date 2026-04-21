BTSなどが所属するHYBEの創業者・パン・シヒョク議長側が、警察の逮捕状請求に対してコメントを発表した。4月21日、パン・シヒョク議長の弁護人は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、以下のようにコメント。【注目】「彼らが崩れ落ちる音」BTSの新ALに酷評「長期間、誠実に捜査に協力してきたにもかかわらず、拘束令状が請求されたことは遺憾です。今後の法的手続きにも忠実に臨み、最善を尽くして疎明いたします」同日、ソウル