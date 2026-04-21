１９７９年に放送が開始された国民的ＳＦアニメ「機動戦士ガンダム」が実写映画化されることが２１日、分かった。動画配信サービス・Ｎｅｔｆｌｉｘが製作開始を発表した。４月にオーストラリアのクイーンズランド州にて撮影が開始されたという。地球とスペースコロニーとの間で数十年にわたって続く戦争を舞台に、敵対する陣営に分かれたライバル同士のパイロットたちの姿を描き出す。「スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年