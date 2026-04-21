歌舞伎俳優の市川團十郎が２１日、東京・豊洲の魚河岸水神社で歌舞伎「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）の夜の部「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」で使用する江戸紫の鉢巻きの贈呈式に出席した。「助六―」では、代々の市川團十郎家の俳優が助六を勤める際に魚河岸へあいさつに行き、旦那衆から舞台で使用する鉢巻きを贈呈される伝統がある。鉢巻き（目録）を受け取り、成功祈願を行った團十郎は「２０