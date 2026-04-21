SWITCHBOTは、天気や予定、室内環境などをまとめて表示する新製品「スマートデイリーステーション」を発表した。価格は1万5980円。 発売を記念し、5月6日まで15％オフのセールをAmazon公式ストア、SwitchBot公式サイト、楽天市場SwitchBot公式店、ヤフーSWITCHBOT公式ショップにて実施する。 本製品は、7.5インチの電子ペーパーを採用。時計、天気予報、室内外の温湿度