全保連 [東証Ｓ] が4月21日昼(12:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の30億円→31.5億円(前の期は25.3億円)に5.0％上方修正し、増益率が18.2％増→24.1％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の14.2億円→15.7億円(前年同期は13.2億円)に10.5％増額し、増益率が