アップル（Apple）は、ティム・クックCEOが9月1日付で退任し、エグゼクティブチェアマン（会長）に就任すると発表した。後任の次期CEOには、現在ハードウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントを務めるジョン・ターナス氏が就任する。 ジョン・ターナス氏（左）、ティム・クック氏（右） また、ハードウェアテクノロジー担当シニアバイスプレジデントのジョニー・スル