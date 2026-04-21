「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）ドジャースの先発・ロブレスキーがまたも好投を見せ、開幕から無傷の３勝目となった。初回無死から連打で１点を先制されたが、以降はテンポ良い投球を展開。打たせて取って二回以降はスコアボードに０を刻んだ。５回を終えて７１球。六回は６球全てストライクで三者凡退に打ち取った。七回２死一、三塁のピンチも動じる様子もなく、２番・ドイルを２球連続の直球で