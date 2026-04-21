ミスタードーナツは、外側がサクサク、中が軽やかな“ぽふん”食感の新商品『サクぽふん』全2種を、27日から期間限定で発売する。食感にこだわり続けてきた同ブランドが、台湾ドーナツをヒントに開発した新感覚のエアリードーナツとして展開する。【画像】ぜったい食べる…ミルクシュガーがたっぷの「サクぽふん」『サクぽふん』は、外側のサクサクとした歯ざわりと、中のふんわり軽い口当たりが同時に楽しめる点が特徴だ。こ