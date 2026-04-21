航空管制システムに障害が起き、全国的に航空便が出発できなくなるトラブルが発生しました。21日5時半ごろ、航空管制システムに障害が起き、全国的に航空便が出発できなくなるトラブルが起きました。八重澤記者：こちら羽田空港では遅延や欠航が相次いでいて、掲示板の前には不安げな表情を浮かべている方がいらっしゃいます。羽田空港では、午前7時すぎに管制システム障害の影響で、全ての運航便の出発を取りやめました。まもなく