2026年4月の新商品5品まとめ(4月21日発売予定 )今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。 ローソン2026年4月の新商品まとめこれからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「国産生姜の豚生姜焼弁当」(697円)「国産生姜の豚生姜焼弁当」(697円)価格 :