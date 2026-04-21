羽田空港の管制でシステムトラブルが発生し、一時、飛行機の発着ができなくなりました。現在も多くの便に遅れが生じています。【映像】混雑する羽田空港・出発ロビーの様子松村桐杏リポ「電光掲示板では、運転見合わせの文字がずらりと並んでいます。出発ロビーには多くの人が待っていまして、中にはスーツを着た方も見られます」利用客「ちょっと困っています」「（出発が）まだ決まっていないので新幹線で行こうかと考えていた