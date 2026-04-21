4月も終盤に差し掛かります。二十四節気は、穀物に実りをもたらす雨がしっとりと降る「穀雨(こくう)」となります。たまには大地の恵みに思いを馳せながら、日々の食事を美味しく味わいたいものですね。2026年4月の新商品5選まとめ(4月21日〜4月27日)ファミリーマート2026年4月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。にんにくだれ牛焼肉とガーリックライスが味わえるお弁