「毎日の自己管理が大事なんですよ。早寝早起き、ビールも飲んでます」元横浜（現DeNA）監督の権藤博氏は20日（日本時間21日）、米コロラド州デンバーで行われているロッキーズ-ドジャース戦を観戦するため、2日連続でクアーズフィールドを訪れた。1938年12月2日生まれの87歳。健康の理由を聞いた。権藤、権藤、雨、権藤……。1961年にプロ野球記録の年間429回1/3を投げたタフネス右腕だが、87歳になった今の生活は“超ハード