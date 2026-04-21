女優の仲里依紗（36）が20日、インスタグラムを更新。結婚記念日を報告した。仲は「13回目の結婚記念日」とつづり、バラの花束を手にした姿や、夫で俳優の中尾明慶（37）とのツーショットなどを公開した。この投稿に「おめでとっっ」「かわいいいいい」「旦那さんといるとお顔が乙女になりますね」「宇宙一幸せな夫婦」「素敵な夫婦！」などのコメントが寄せられている。また中尾もインスタグラムを更新。「先日結婚13年でした。レ