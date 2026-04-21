「MTV Unplugged: BE:FIRST」 撮影：田中聖太郎写真事務所 グループ結成5周年を間近に控え、5月6日(水)には"5th Anniversary Project"の幕開けを飾る9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースするBE:FIRST。さらに5月16日(土)・17日(日)には自身初となるスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」を開催するなど、ビッグトピックが続いている。2025年には約30万人を動員した4大ドームツアー、そし