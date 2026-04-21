マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）に、ロバート・ダウニー・Jr.とクリス・エヴァンスが帰ってくる……。アイアンマン役とキャプテン・アメリカ役として、共に『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）でシリーズを卒業したレジェンドキャストの2人が、MCUの次なるクロスオーバー大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で電撃復帰だ。ロバー