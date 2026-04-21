阪急電鉄は、弱冷房車の設定を削減する。2025年度に、これまでは7両編成と8両編成の列車で、前後2両目に設定していた弱冷房車の設定を1両のみに変更する実証実験を実施していた。今後も温暖化によって高温傾向が続くことが予想されることから、弱冷房車の設定を4月16日以降順次、大阪梅田方面から2両目のみに変更する。設定車両には車窓ステッカーを掲出する。